С начала года для программы реновации подобрали 35 новых "стартовых" площадок

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

С начала года в столице подобрали 35 "стартовых" площадок для строительства жилья по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В этот список вошли шесть новых территорий для новостроек, которые на этой неделе утвердил Сергей Собянин. Общая площадь подобранных за этот год участков позволит построить еще около 708 тысяч квадратных метров жилья.

По словам Бочкарева, выбор новых территорий поможет не только выполнить программу в срок, но и ускорить ее реализацию в некоторых районах. В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что подобранные с начала года площадки находятся в 26 районах на территории 10 столичных округов.

Всего для строительства новых домов по программе реновации утверждено 565 "стартовых" площадок. В этом году в рамках программы в 57 новостроек переезжают 28,3 тысячи москвичей.

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что работы в рамках программы реновации закончились в районах Молжаниновском и Северном, а также в поселениях Мосрентген и Сосенском. Он заявил, что в целом первый этап программы в столице выполнен на 40%.



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