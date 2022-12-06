Свыше 12 тыс москвичей получат квартиры по программе реновации в районе Соколиная Гора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Соколиная Гора в рамках программы реновации расселят 68 старых домов, а новые квартиры получат более 12 тысяч москвичей, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в настоящее время подобрано уже шесть стартовых площадок для строительства домов, поиск новых земельных участков продолжается.

Постановление, согласно которому по программе комплексного развития территорий (КРТ) в районе появится жилье для участников программы реновации, в ноябре подписал Сергей Собянин.

Участок находится в границах бывшей промзоны Кирпичные улицы общей площадью 3,56 гектара. В рамках программы КРТ здесь возведут жилые дома, а также детский сад.

"Планируется, что на вовлеченной территории будет возведено свыше 93 тысяч квадратных метров современного жилья. Это позволит обеспечить комфортными квартирами ориентировочно три тысячи москвичей", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что, помимо жилья, на территории бывшей промзоны появятся общественно-деловые и социальные объекты общей площадью около пяти тысяч квадратных метров.

По его словам, на участке возведут детский сад, многоуровневые парковки и магазины. Также там планируют оборудовать спортивные площадки.

"Помимо этого, там разместят участок для мировых судей", – добавил Гаман.

Ранее Левкин рассказал, что с января по ноябрь 2022 года в столице расселили 178 домов по программе реновации. Он отметил, что за 11 месяцев в новое комфортное жилье переехали свыше 30 тысяч человек. Причем с каждым годом количество жителей, завершивших переезд, растет.

До этого Сергей Собянин заявил, что дома по программе реновации сдают в эксплуатацию в строгом соответствии с графиком. В текущем году новое жилье по этой программе получат около 100 тысяч горожан.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году. В ходе ее реализации планируют расселить 5 175 старых домов. В них проживают около миллиона горожан.



Собянин: дома по программе реновации сдают строго по графику

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