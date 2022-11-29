Два социальных объекта возведут в Чертанове Южном по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На улице Газопровод в районе Южное Чертаново планируют возвести два объекта социальной инфраструктуры по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

Соцобъекты – физкультурно-оздоровительный комплекс и учебный корпус на 450 мест – возведут на месте расселенных домов. Строительство объектов включено в Адресную инвестиционную программу Москвы на 2024–2025 годы. В настоящее время они находятся на стадии проектирования.

По словам Левкина, строительство объектов по программе реновации в каждом столичном районе планируется с учетом плотности населения, транспортной и социальной доступности.

В новых кварталах, уточнил Левкин, выполнят комплекс работ по благоустройству: высадят растения, разобьют газоны, а также обустроят площадки для занятий спортом и создадут другие условия для комфорта местных жителей.

"Такое качественное обновление столичных районов придется по душе не только переехавшим в новостройки, но и жителям близлежащих домов, которым будет доступна вся созданная инфраструктура", – сказал он.

Программу реновации в Москве утвердили в 2017 году. В ходе ее реализации расселят 5 175 домов.

В настоящее время в новые квартиры по программе реновации переехали около 4 тысяч горожан. Ранее они проживали в старых домах в Пресненском, Таганском и Басманном районах Центрального административного округа Москвы.

Для участников программы реновации в ЦАО ведется строительство и проектирование еще 11 домов.



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