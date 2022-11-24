Дом по программе реновации построят на Никитинской улице

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Двухсекционный дом с подземной парковкой построят в столичном районе Измайлово в рамках программы реновации, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Застройщик – Московский фонд реновации – получил разрешение на строительство и может начинать работы", – приводятся слова Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

Дом на 210 квартир построят по адресу Никитинская улица, земельный участок 5. Фасады здания облицуют керамическим кирпичом, лоджии застеклят, установят корзины для кондиционеров.

Уточняется, что все квартиры будут иметь отделку, соответствующую стандартам программы реновации. На первом этаже расположатся колясочные и общественные помещения. В здании создадут безбарьерную среду для маломобильных жильцов, а дорожки вымостят тактильной плиткой, чтобы жильцы с нарушением зрения могли комфортно передвигаться.

Прилегающую к дому территорию благоустроят и озеленят. Там оборудуют площадки для детей, отдыха и занятий спортом.

Войстратенко подчеркнул, что на всех этапах строительства будут проводить проверки, в ходе которых инспекторы оценят соответствие выполненных работ проектной документации.

Ранее сообщалось, что под заселение с начала этого года передали четыре новостройки на востоке столицы. Дома расположились в Измайловском, Косино-Ухтомском и Восточном районах. Отмечалось, что новое жилье получат около 3,6 тысячи москвичей.

До этого также стало известно, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 45 новых жилых домов, возведенных в рамках программы реновации, в 32 районах города. Новые здания расположены в 11 округах.



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