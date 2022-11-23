Дом по реновации ввели в эксплуатацию в Красносельском районе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в Красносельском районе столицы, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора со ссылкой на главу ведомства Игоря Войстратенко.

Дом построили на Русаковской улице, 6А. Его сделали трехсекционным. В новостройке, как уточнили в Мосгосстройнадзоре, всего 76 квартир: 26 однокомнатных, 23 двухкомнатных, 20 трехкомнатных и семь четырехкомнатных.

"Новостройка сдается с выполненной внешней и внутренней отделкой, полностью присоединенными инженерными сетями и благоустройством прилегающей территории", – отметил Войстратенко, подчеркнув, что все этапы строительства выполнены согласно проектной документации.

Уточняется, что во всех квартирах установили двухкамерные стеклопакеты, также были остеклены балконы и лоджии, санузлы оборудовали сантехникой, на кухнях подключили электроплиты и мойки из нержавеющей стали.

В доме сделали новые системы охраны, оповещения и управления эвакуацией при ЧП, а также пожарную сигнализацию и камеры. В новостройке установили три лифта.

Первый этаж дома остался нежилым. Там оборудовали комнаты консьержа и колясочные. Ожидается, что на нежилом этаже разместятся объекты социальной инфраструктуры.

Работы по благоустройству провели и во дворе новостройки. Там разбили газоны и цветники, а также высадили кустарники и деревья.

Ранее сообщалось, что под заселение с начала текущего года передали четыре новостройки в ВАО. Они расположились в Измайловском, Косино-Ухтомском и Восточном районах. Отмечалось, что новое жилье получат около 3,6 тысячи горожан.

До этого также стало известно, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 45 новых жилых домов, возведенных в рамках программы реновации, в 32 районах города. Новые здания расположены в 11 округах.



"Мой район. Навигатор": 40 домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в 2022 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!