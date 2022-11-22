Дом по программе реновации построят на Профсоюзной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Профсоюзной улице в Москве возведут новостройку по программе реновации. Ее проект согласовали, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

В доме расположатся однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Общее число жилых помещений составит 240, часть из них будет адаптирована для маломобильных граждан.

На первом этаже дома появятся нежилые помещения. Также для жильцов оборудуют подземную парковку. Близлежащую территорию новостройки благоустроят: оборудуют детскими площадками, пространствами для занятий спортом и отдыха.

"Специалисты выполнят комплексное озеленение, сформируют систему уличного освещения и разместят различные малые архитектурные формы. Помимо этого, появятся проезды и плоскостные парковки", – цитируют Яковлеву на портале мэра и правительства Москвы.

Программу реновации утвердили в Москве в 2017 году. В ходе ее реализации планируют расселить 5 175 домов.

Строительство дома по программе реновации также запланировано на Севанской улице на юге столицы. Там разместятся 243 квартиры. Общая площадь застройки составит 22 тысячи квадратных метров.



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