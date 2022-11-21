Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации появится на улице Бехтерева в ЮАО. Разрешение на возведение объекта было выдано Мосгосстройнадзором, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, новостройка будет состоять из нескольких корпусов общей площадью 31,8 тысячи "квадратов" и расположится на земельном участке 25/49/1.

"Весь цикл строительства будет проходить под надзором специалистов комитета для того, чтобы будущие жители переехали из ветхих пятиэтажек в качественное и современное жилье", – отметил он.

В новом доме будет 360 квартир, две из них оборудуют для жильцов с ОВЗ. Первый этаж сделают нежилым – там расположат объекты социальной инфраструктуры. Входы в подъезды будут оборудованы камерами видеонаблюдения, системами контроля и управления доступом. На фасадах установят корзины для кондиционеров.

Работы проведут и на территории возле новостройки. Во дворе планируется сделать детскую игровую и спортивную площадки, места для отдыха, а также создать малые архитектурные формы. Территорию также озеленят: там разобьют газоны, цветники и высадят кустарники.

Ранее стало известно, что дом по программе реновации построят на месте снесенного ветхого дома в столичном районе Щукино. Уточнялось, что в новостройке будет 182 квартиры. Для жильцов также оборудуют подземный паркинг, на первых этажах появятся комнаты консьержа, колясочные и технические помещения.

До этого также сообщалось, что дом по программе реновации появится и в Люблине. Здание будет состоять из трех разносекционных корпусов. Жилую часть оборудуют вестибюлями, тамбурами, помещениями для хранения колясок и комнатами консьержа.

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