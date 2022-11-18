Бочкарев сообщил, что свыше 1,7 тыс участников реновации купили дополнительные площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала программы реновации свыше 1,7 тысячи участников заключили договоры на покупку дополнительных площадей и квартир. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, программа реновации предусматривает улучшение жилищных условий не только за счет расширения площади квартиры, но и благодаря возможности докупить дополнительные комнаты или квартиры. Бочкарев добавил, что по заключенным соглашениям уже приобретено более 115 тысяч квадратных метров площадей.

"Интерес к такой возможности улучшения жилищных условий со стороны участников программы высок. Практически все выделяемые на докупку площади приобретаются москвичами", – подчеркнул заммэра.

Он также отметил, что в Москве по программе реновации построили 218 домов общей площадью 2,9 миллиона квадратных метров. В новые квартиры уже въехали свыше 80,3 тысячи жителей. На стадии проектирования и строительства находится еще 395 зданий.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации построят в Щукине. В здании оборудуют подземную парковку, установят камеры видеонаблюдения, охранную систему и пожарную сигнализацию. Там появятся 182 квартиры, из которых 28 – однокомнатные, 128 – двухкомнатные и 26 – трехкомнатные.



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