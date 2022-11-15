Дом на 474 квартиры построят в Люблине по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Столичные власти согласовали проект строительства жилой многоэтажки на 474 квартиры по программе реновации в районе Люблино, заявила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

По ее словам, новостройка, которая будет состоять из трех разносекционных корпусов с общим подземным паркингом, разместится по адресу улица Судакова, владение 5.

"В доме запроектировано 132 однокомнатных, 254 двухкомнатных и 88 трехкомнатных квартир. На первом этаже для жителей смогут открыться различные магазины и организации сферы услуг, для этого в здании запроектированы нежилые помещения общественного назначения", – сказала Яковлева.

Жилая часть корпусов будет оборудована вестибюлями, тамбурами, помещениями для хранения колясок и комнатами консьержа. Отделку квартир выполнят в соответствии с требованиями правительства Москвы: в туалетах и ванных комнатах уложат плитку, установят полотенцесушители и сантехнику, а кухни оборудуют плитами и мойками. Кроме того, во всех помещениях установят розетки, выключатели и освещение.

Яковлева пояснила, что по окончании строительства придомовую территорию благоустроят. Во дворе новостройки сформируют тротуары, проезды и пешеходные зоны.

"Будет установлено наружное освещение, а также малые архитектурные формы. Для детей оборудуют игровые площадки, а для взрослых – места для отдыха и занятий спортом. К тому же запланирована высадка деревьев, кустарников и разбивка газона", – заключила она.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома по программе реновации на Перовской улице. Глава ведомства Игорь Войстратенко рассказал, что дом на 120 квартир оборудуют современными инженерными сетями. Кроме того, рабочие благоустроят прилегающую территорию.



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