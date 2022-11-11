Новостройку по программе реновации передадут под заселение в Нижегородском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 450 жителей Москвы получат квартиры в новостройке по программе реновации, введенной в эксплуатацию в Нижегородском районе, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новый трехсекционный дом с подземным паркингом расположен по адресу Нижегородская улица, дом 76, корпус 1.

"Сейчас в доме идут работы по приемке квартир и дальнейшей передаче объекта под заселение", – сказал Левкин.

Отмечается, что в здании расположены 234 квартиры: 159 двухкомнатных, 39 однокомнатных и 36 трехкомнатных. Три квартиры оборудованы под нужды маломобильных жильцов. В настоящее время рабочие занимаются озеленением и благоустройством прилегающей территории.

"Во дворе выделили зоны для двух детских и одной спортивной площадки, а также две зоны для отдыха и прогулок", – говорится в сообщении.

Левкин отметил, что всего в Нижегородском районе в рамках программы реновации жилищного фонда запланировано расселение 92 старых домов, 27 из которых входят в ее первый этап. Он завершится к концу 2024 года. В настоящее время в районе продолжается расселение шести домов, два из них уже расселили и два снесли.

Ранее в Мосгосстройнадзоре сообщили, что в столичном районе Ростокино будет построен дом на 112 квартир в рамках программы реновации. Здание появится на месте ранее снесенного пятиэтажного дома по адресу проспект Мира, земельный участок 135а.

Общая площадь новостройки составит примерно 10 тысяч квадратных метров.

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