В Москве планируют передать под заселение 20 новостроек по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

До конца года еще 20 новостроек планируют передать под заселение по программе реновации в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Всего с начала программы в эксплуатацию ввели 216 новостроек. В 201 дом уже переехали почти 96,4 тысячи жителей. Еще в 15 зданиях идет подготовка к заселению.

"Новостройки расположены в девяти административных округах. Больше всего их на севере Москвы – три дома", – сказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

С начала года под заселение в Москве передали 52 дома, что составляет свыше 25% от общего количества. Левкин подчеркнул, что до конца года в новые дома смогут переехать еще около 5 тысяч жителей, после чего общее количество москвичей, обеспеченных жильем по программе реновации, превысит 100 тысяч.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что сейчас по программе реновации строительство ведется в 66 районах Москвы.

В общей сложности специалисты возведут 168 домов, общая площадь которых составит 2,8 миллиона квадратных метров. При этом параллельно проектируют еще 233 дома.



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