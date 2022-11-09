Строительство домов по программе реновации началось в 66 районах Москвы – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В настоящее время по программе реновации строительство ведется в 66 районах Москвы, всего будет возведено 168 домов, общая площадь которых составит 2,8 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Наибольшее количество домов строится в Головинском районе на севере столицы – 10 зданий. По восемь новостроек возводится в Перове (ВАО) и Можайском районах (ЗАО)", – сказал он.

Параллельно проектируют еще 233 дома, добавил Бочкарев.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, более половины строящегося в настоящее время жилья предназначено для переселения жителей, чьи дома вошли в первый этап реализации программы реновации. Около 30 тысяч семей смогут получить квартиры в этих новостройках, подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики сообщили, что в Северном Бутове завершился процесс расселения старых домов в рамках первого этапа программы реновации.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках программы новые квартиры получат около 1 миллиона москвичей, расселено будет 5 175 домов.



Почти 50 домов начали строить в рамках программы реновации в СВАО Москвы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!