Почти 18 тыс кв м земли на севере Москвы освободили от самостроя в январе – сентябре

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Северном административном округе Москвы демонтировали 134 объекта самовольного строительства. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.

"С января по сентябрь этого года мы выявили в САО 330 незаконно возведенных объектов общей площадью 112,7 тысячи квадратных метров и на начальном этапе пресекли три факта самовольного строительства", – рассказал начальник инспекции Иван Бобров.

Он также отметил, что в совокупности общая площадь освобожденных территорий составила 17,8 тысячи квадратных метров.

По информации Госинспеции по недвижимости, за девять месяцев 2022 года на севере Москвы зафиксировали более 860 нарушений в сфере земельно-имущественных отношений. Самыми распространенными стали самовольное строительство и нецелевое использование земельных участков.

Помимо самостроя, в САО с января по сентябрь ликвидировали четыре незаконные стоянки. В результате горожанам стали доступны свободные парковочные места общей площадью более двух тысяч квадратных метров.

Ранее руководитель Госинспекции по недвижимости Иван Бобров привел статистику по ликвидации самостроя в целом по Москве. Специалист сообщил, что с начала 2022 года эксперты ведомства выявили 2 898 объектов самовольного строительства площадью 1 062 тысячи квадратных метров.

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