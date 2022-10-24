Более 530 тыс "квадратов" недвижимости ввели в центре Москвы с января по сентябрь

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С января по сентябрь 2022 года в Центральном административном округе Москвы ввели в эксплуатацию более 530 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы.

154 тысячи квадратных метров от общей площади недвижимости отвели под жилую.

В 2021 году за аналогичный период в эксплуатацию сдали около 489 тысяч "квадратов" недвижимости. Это на 8,4% меньше, чем в текущем году.

"Среди сданных в этом году объектов особое место занимает Центр самбо и Центр бокса в "Лужниках" – это спортивный комплекс мирового уровня, который имеет большое значение не только для города, но и для развития всего российского спорта", – сообщил руководитель комитета Игорь Войстратенко.

Он добавил, что сейчас в "Лужниках" продолжают строительство стрелкового клуба и ледового дворца.

Главными достижениями года Войстратенко назвал корпус школы № 2055 имени Героев Советского Союза Анатолия Живова и Юрия Костикова, реконструкцию здания пожарного отряда на улице Пречистенка и корпусов Института хирургии имени Вишневского, а также другие объекты.

Кроме того, в рамках контрольно-надзорных проверок с начала года специалисты оформили 750 протоколов за административные нарушения. Общая сумма штрафов составила порядка 36 миллионов рублей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что около 87% недвижимости, введенной в эксплуатацию в первые девять месяцев 2022 года, было построено за счет инвесторов.

Бочкарев добавил, что инвестиционный климат в столице остается благоприятным.

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