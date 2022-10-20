Инвестиции в экономику Москвы превысили 20 триллионов рублей за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарина

Инвестиции в основной капитал Москвы с 2017 по 2021 год составили 20,3 триллиона рублей в сопоставимых ценах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, увеличению объема инвестиций в экономику столицы способствует развитие инфраструктуры города, расширение действующих на его территории предприятий, а также системная и антикризисная поддержка, оказываемая городом бизнесу.

Как уточняется, за первую половину 2022 года объем инвестиций в основной капитал столицы превысил 1,9 триллиона рублей, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Ранее сообщалось, что градостроительно-земельная комиссия Москвы с начала 2022 года приняла решения о выделении инвесторам в аренду 15 земельных участков для размещения производств. Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что инвесторы получат более 116 гектаров земли.

Владимир Ефимов добавил, что реализация новых инвестиционных проектов позволит создать 11,5 тысячи новых рабочих мест. Объем инвестиций составит около 60 миллиардов рублей.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на выделенных 15 земельных участках инвесторы возведут почти 840 тысяч квадратных метров недвижимости. Около 360 тысяч квадратных метров производственных помещений построят на участке площадью 35,6 гектара в Зеленограде.

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