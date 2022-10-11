В Москве стартовал набор студентов-медиков в "Школу профессионального роста"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Замглавы департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова сообщила о старте набора на шестой поток "Школы профессионального роста" для будущих врачей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Участие в "Школе профессионального роста" даст возможность будущим врачам приобрести практические навыки применительно к работе в столичных медицинских организациях, познакомиться с коллективом на будущем месте работы, а также получить гарантию трудоустройства после завершения обучения", – заявила эксперт.

По словам Ефремовой, за первые пять потоков в городские больницы и поликлиники были трудоустроены порядка 350 выпускников "Школы профессионального роста".

В рамках нового набора будет проведено обучение по лечебному делу, педиатрии, терапии, анестезиологии-реаниматологии, общей врачебной практике, онкологии и некоторым другим. Сбор заявок продлится до 10 ноября 2022 года, а обучение стартует в январе 2023 года.

Образовательная программа базируется на 440 часах теоретических и практических занятий. В частности, участники проекта смогут применять новейшее симуляционное оборудование. Для обучающихся предусмотрена стипендия в размере 25 тысяч рублей.

В августе с Москве объявили о наборе специалистов в новые скоропомощные стационарные комплексы (ССК). Врачи требуются в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ № 15 имени Филатова, ГКБ имени Буянова, ГКБ имени Вересаева и ГКБ № 1 имени Пирогова.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!