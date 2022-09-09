Более 1,5 тыс человек подали заявки на работу в новых скоропомощных комплексах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 1,5 тысячи человек отправили заявки на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Набор сотрудников для скоропомощных комплексов открылся 30 августа. Заявки поступали как на должности медиков, так и среднего медицинского и немедицинского персонала.
"На сегодняшний день мы объявили о наборе более двух тысяч человек по 30 специальностям. Только за первые 10 дней подали заявки уже более 1,5 тысячи человек. В дальнейшем им предстоит серьезный отбор, который не будет простым", – рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, в рамках отбора будет не только собеседование. Для кандидатов также подготовили задания и тесты, которые создавались с учетом новых медицинских стандартов.
Кроме того, как уточнила заммэра, претендующим на работу в новых скоропомощных комплексах необходимо обладать дополнительными умениями. Среди них – выстраивание коммуникации с пациентами и коллегами, а также быстрая реакция в стрессовой ситуации.
"Мы очень хотим и будем надеяться, что в наших скоропомощных комплексах будут работать лучшие специалисты. Конечно, к ним будут применяться более высокие стандарты. Это должны быть самые квалифицированные, самые талантливые, самые продуктивные специалисты", – заключила Ракова.
Ранее сообщалось, что сотрудники скоропомощных комплексов столицы пройдут обучение по более чем 70 программам, которые подготовили главные внештатные специалисты Депздрава Москвы, эксперты Кадрового центра и практикующие врачи медучреждений города. Такое обучение, как отмечала заммэра, поможет медикам еще эффективнее и слаженнее взаимодействовать с пациентами и оказывать качественную и оперативную помощь.
Уточнялось, что обучение будет организовано в разных форматах и на нескольких площадках. Для врачей проведут как онлайн-занятия, так и офлайн.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: