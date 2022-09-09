Более 1,5 тыс человек подали заявки на работу в новых скоропомощных комплексах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 1,5 тысячи человек отправили заявки на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Набор сотрудников для скоропомощных комплексов открылся 30 августа. Заявки поступали как на должности медиков, так и среднего медицинского и немедицинского персонала.

"На сегодняшний день мы объявили о наборе более двух тысяч человек по 30 специальностям. Только за первые 10 дней подали заявки уже более 1,5 тысячи человек. В дальнейшем им предстоит серьезный отбор, который не будет простым", – рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, в рамках отбора будет не только собеседование. Для кандидатов также подготовили задания и тесты, которые создавались с учетом новых медицинских стандартов.

Кроме того, как уточнила заммэра, претендующим на работу в новых скоропомощных комплексах необходимо обладать дополнительными умениями. Среди них – выстраивание коммуникации с пациентами и коллегами, а также быстрая реакция в стрессовой ситуации.

"Мы очень хотим и будем надеяться, что в наших скоропомощных комплексах будут работать лучшие специалисты. Конечно, к ним будут применяться более высокие стандарты. Это должны быть самые квалифицированные, самые талантливые, самые продуктивные специалисты", – заключила Ракова.

Ранее сообщалось, что сотрудники скоропомощных комплексов столицы пройдут обучение по более чем 70 программам, которые подготовили главные внештатные специалисты Депздрава Москвы, эксперты Кадрового центра и практикующие врачи медучреждений города. Такое обучение, как отмечала заммэра, поможет медикам еще эффективнее и слаженнее взаимодействовать с пациентами и оказывать качественную и оперативную помощь.

Уточнялось, что обучение будет организовано в разных форматах и на нескольких площадках. Для врачей проведут как онлайн-занятия, так и офлайн.

