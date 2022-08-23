Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медицинской помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство Москвы вместе с врачами готовится приступить к практической апробации нового стандарта экстренной медицинской помощи. Об этом Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

Новый стандарт включается в себя шесть принципов. Первый из них заключается в единых медицинских алгоритмах. Так, специалисты разработали пошаговые алгоритмы, которые охватывают свыше 96% всех поводов для обращения за экстренной помощью. Они описывают действия врачей с момента поступления пациента до начала лечения.

Второй принцип заключается в высоком профессионализме и умении работать в команде. Для комплектования штатов правительство проведет открытый набор около 2 000 медработников.

"Помимо формирования профессиональных компетенций, стандарты обучения будут включать развитие и совершенствование навыков работы в команде, а также коммуникативных навыков по отношению к пациентам, их родственникам и коллегам", – подчеркнул мэр.

Третий принцип – единый стандарт оснащения оборудованием. По словам Собянина, в скоропомощные корпуса поставят свыше 10 000 единиц нового медицинского оборудования, там организуют около 60 высокотехнологичных операционных.

Четвертый принцип заключается в современных стандартах организации медпомощи. Так, пациентов будут делить на три категории в зависимости от состояния. В "красную" категорию попадут те, кто не может ждать ни минуты, в "желтую" – больные, которые нуждаются в срочной помощи, а в "зеленую" – пациенты без угрозы для жизни. Собянин пояснил, что "красных" пациентов будут незамедлительно доставлять в операционную или реанимацию. Больных остальных категорий планируют быстро оформлять в приемном отделении и размещать в диагностическом зале. При этом все осмотры и процедуры, отметил мэр Москвы, будут осуществлять у кровати.

Пятый принцип предполагает передовые цифровые решения. Речь идет о безбумажной среде, в которой будут работать медики.

"Врачи будут получать доступ к медицинской документации пациентов в электронном виде еще до прибытия cкорой. Для принятия клинических решений можно будет воспользоваться цифровым помощником врача – системой, действующей на основе технологий искусственного интеллекта. А в сложных случаях к услугам врачей будет телемедицинский консилиум с участием ведущих специалистов-реаниматологов, который организует центр критических состояний станции скорой помощи", – написал Собянин.

Шестой принцип гласит, что в центре внимания должен быть пациент. Мэр Москвы подчеркнул, что просторные помещения, мягкое освещение, спокойная цветовая гамма и озеленение территории призваны сделать пребывание в скоропомощных комплексах психологически комфортным. Кроме того, в команде стационаров будут работать специальные координаторы, которые помогут освоиться в новой обстановке, ответят на вопросы и помогут собрать нужную информацию о пациенте.

"Они займутся решением внезапно возникших проблем (забрать детей из школы, дозвониться жене на работу или организовать временное устройство питомца, если он остался дома один); при необходимости в день выписки из стационара социальные координаторы помогут вызвать такси; также они первыми окажут моральную помощь и поддержку в наиболее сложных психотравмирующих ситуациях, с которыми сталкиваются пациенты и особенно близкие им люди", – подчеркнул Собянин.

Мэр города рассказал, что впервые в практике столичного здравоохранения будут созданы комфортные условия для близких и друзей пациентов.

Собянин назвал внедрение нового стандарта экстренной помощи сложнейшей управленческой задачей. Он напомнил, что необходимо завершить строительство, а позже оснастить оборудованием шесть крупнейших скоропомощных комплексов.

"Потребуется на практике внедрить новые алгоритмы работы с пациентами, попутно дорабатывая и совершенствуя их. И самое главное – новые принципы работы должен разделять каждый врач и медицинская сестра. Именно поэтому разработчиками стандарта стали не теоретики, часто витающие в облаках, а практикующие врачи и медсестры с огромным опытом работы в приемных отделениях экстренной помощи", – сказал Собянин.

Мэр Москвы выразил уверенность, что новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи поможет спасти тысячи жизней.

Ранее Собянин рассказал о полигоне, который создали в столице для обучения медиков новому стандарту оказания экстренной помощи. Он находится в одном из корпусов резервного госпиталя в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Там медики смогут усвоить и отточить новые стандарты, а также научиться внимательному отношению к пациентам.

