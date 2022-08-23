Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медицинской помощи

12:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство Москвы вместе с врачами готовится приступить к практической апробации нового стандарта экстренной медицинской помощи. Об этом Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.
Новый стандарт включается в себя шесть принципов. Первый из них заключается в единых медицинских алгоритмах. Так, специалисты разработали пошаговые алгоритмы, которые охватывают свыше 96% всех поводов для обращения за экстренной помощью. Они описывают действия врачей с момента поступления пациента до начала лечения.
Второй принцип заключается в высоком профессионализме и умении работать в команде. Для комплектования штатов правительство проведет открытый набор около 2 000 медработников.
"Помимо формирования профессиональных компетенций, стандарты обучения будут включать развитие и совершенствование навыков работы в команде, а также коммуникативных навыков по отношению к пациентам, их родственникам и коллегам", – подчеркнул мэр.
Третий принцип – единый стандарт оснащения оборудованием. По словам Собянина, в скоропомощные корпуса поставят свыше 10 000 единиц нового медицинского оборудования, там организуют около 60 высокотехнологичных операционных.
Четвертый принцип заключается в современных стандартах организации медпомощи. Так, пациентов будут делить на три категории в зависимости от состояния. В "красную" категорию попадут те, кто не может ждать ни минуты, в "желтую" – больные, которые нуждаются в срочной помощи, а в "зеленую" – пациенты без угрозы для жизни. Собянин пояснил, что "красных" пациентов будут незамедлительно доставлять в операционную или реанимацию. Больных остальных категорий планируют быстро оформлять в приемном отделении и размещать в диагностическом зале. При этом все осмотры и процедуры, отметил мэр Москвы, будут осуществлять у кровати.
Пятый принцип предполагает передовые цифровые решения. Речь идет о безбумажной среде, в которой будут работать медики.
"Врачи будут получать доступ к медицинской документации пациентов в электронном виде еще до прибытия cкорой. Для принятия клинических решений можно будет воспользоваться цифровым помощником врача – системой, действующей на основе технологий искусственного интеллекта. А в сложных случаях к услугам врачей будет телемедицинский консилиум с участием ведущих специалистов-реаниматологов, который организует центр критических состояний станции скорой помощи", – написал Собянин.
Шестой принцип гласит, что в центре внимания должен быть пациент. Мэр Москвы подчеркнул, что просторные помещения, мягкое освещение, спокойная цветовая гамма и озеленение территории призваны сделать пребывание в скоропомощных комплексах психологически комфортным. Кроме того, в команде стационаров будут работать специальные координаторы, которые помогут освоиться в новой обстановке, ответят на вопросы и помогут собрать нужную информацию о пациенте.
"Они займутся решением внезапно возникших проблем (забрать детей из школы, дозвониться жене на работу или организовать временное устройство питомца, если он остался дома один); при необходимости в день выписки из стационара социальные координаторы помогут вызвать такси; также они первыми окажут моральную помощь и поддержку в наиболее сложных психотравмирующих ситуациях, с которыми сталкиваются пациенты и особенно близкие им люди", – подчеркнул Собянин.
Мэр города рассказал, что впервые в практике столичного здравоохранения будут созданы комфортные условия для близких и друзей пациентов.
Собянин назвал внедрение нового стандарта экстренной помощи сложнейшей управленческой задачей. Он напомнил, что необходимо завершить строительство, а позже оснастить оборудованием шесть крупнейших скоропомощных комплексов.
"Потребуется на практике внедрить новые алгоритмы работы с пациентами, попутно дорабатывая и совершенствуя их. И самое главное – новые принципы работы должен разделять каждый врач и медицинская сестра. Именно поэтому разработчиками стандарта стали не теоретики, часто витающие в облаках, а практикующие врачи и медсестры с огромным опытом работы в приемных отделениях экстренной помощи", – сказал Собянин.
Мэр Москвы выразил уверенность, что новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи поможет спасти тысячи жизней.
Ранее Собянин рассказал о полигоне, который создали в столице для обучения медиков новому стандарту оказания экстренной помощи. Он находится в одном из корпусов резервного госпиталя в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Там медики смогут усвоить и отточить новые стандарты, а также научиться внимательному отношению к пациентам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: