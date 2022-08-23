Собянин принял решение о реализации программы улучшения экстренной медпомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о полигоне, который создали в столице для обучения медиков новому стандарту оказания экстренной помощи. Мэр города посетил новый объект медицинского назначения, который находится в одном из корпусов резервного госпиталя в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".

"Мы уже несколько лет работаем над новым стандартом оказания экстренной помощи. Отдельно эксперименты проводились в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в других больницах. На основании этого опыта, лучшего международного опыта, мы выработали стандарт оказания экстренной помощи в наших клиниках", – сообщил он.

Градоначальник отметил, что теперь этот опыт необходимо передать медперсоналу, ведь в 2023 году в шести столичных больницах откроют новые корпуса скорой помощи. Для этого и был создан специальный полигон. Здесь медики смогут усвоить и отточить новые стандарты, а также научиться внимательному отношению к пациентам.

Собянин обратил внимание на то, что каждый год в Москве около 1,4 миллиона человек попадают в больницу, миллион из них привозит скорая помощь,

"От того, как будет оказана экстренная помощь, а это происходит в приемных отделениях больницы, во многом зависит здоровье, жизнь пациентов", – подчеркнул он.

Реализация программы улучшения экстренной помощи будет проводиться в шести столичных медучреждениях:

НИИ скорой помощи имени Склифосовского;

Боткинской больнице;

ГКБ № 15 имени Филатова;

ГКБ имени Буянова;

ГКБ имени Вересаева;

ГКБ № 1 имени Пирогова.

Это будут современные стационары с приемным отделениями, операционными, реанимацией и тысячами единиц новейшего оборудования. Планируется, что в 2023– 2024 годах будет введено более 600 коек, половина из которых – реанимационные.

На базе тренировочного полигона в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" созданы:

зона "триаж";

противошоковые палаты;

реанимация и палаты пробуждения;

малая операционная;

смотровые зоны "зеленого" и "желтого" потоков;

кабинеты профильных специалистов и челюстно-лицевой хирургии, бронхоскопии, гастроскопии, колоноскопии, УЗИ, КТ/МРТ;

экспресс-лаборатория;

лекторий и симуляционный зал, вспомогательные и учебные залы.

Ранее замглавы столичного департамента здравоохранения Алексей Сапсай рассказал , что с начала 2022 года в Москве открылись 26 поликлиник, реконструированных в соответствии с новым городским стандартом.

По его словам, из 26 реконструированных поликлиник 14 – детские, 10 – взрослые и две – смешанного типа, расположенные в Капотне и Некрасовке. Большая часть обновленных медучреждений относится к Восточному административному округу. Всего к настоящему моменту в столице провели капитальный ремонт по новому московскому стандарту в 58 зданиях.