Собянин принял решение о реализации программы улучшения экстренной медпомощи

11:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин рассказал о полигоне, который создали в столице для обучения медиков новому стандарту оказания экстренной помощи. Мэр города посетил новый объект медицинского назначения, который находится в одном из корпусов резервного госпиталя в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".
"Мы уже несколько лет работаем над новым стандартом оказания экстренной помощи. Отдельно эксперименты проводились в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в других больницах. На основании этого опыта, лучшего международного опыта, мы выработали стандарт оказания экстренной помощи в наших клиниках", – сообщил он.
Градоначальник отметил, что теперь этот опыт необходимо передать медперсоналу, ведь в 2023 году в шести столичных больницах откроют новые корпуса скорой помощи. Для этого и был создан специальный полигон. Здесь медики смогут усвоить и отточить новые стандарты, а также научиться внимательному отношению к пациентам.
Собянин обратил внимание на то, что каждый год в Москве около 1,4 миллиона человек попадают в больницу, миллион из них привозит скорая помощь,
"От того, как будет оказана экстренная помощь, а это происходит в приемных отделениях больницы, во многом зависит здоровье, жизнь пациентов", – подчеркнул он.
Реализация программы улучшения экстренной помощи будет проводиться в шести столичных медучреждениях:
На базе тренировочного полигона в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" созданы:
По его словам, из 26 реконструированных поликлиник 14 – детские, 10 – взрослые и две – смешанного типа, расположенные в Капотне и Некрасовке. Большая часть обновленных медучреждений относится к Восточному административному округу. Всего к настоящему моменту в столице провели капитальный ремонт по новому московскому стандарту в 58 зданиях.
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