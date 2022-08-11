С начала года в Москве после реконструкции открылись 26 поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
С начала 2022 года в Москве открылись 26 поликлиник, реконструированных в соответствии с новым городским стандартом, рассказал замглавы столичного департамента здравоохранения Алексей Сапсай. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава.
"Реализация программы капитального ремонта столичных поликлиник ведется ударными темпами. С начала этого года прием пациентов начался в 26 обновленных зданиях в восьми округах Москвы. Общая площадь объектов составляет более 90 тысяч квадратных метров", – сказал он.
По словам Сапсая, из 26 реконструированных поликлиник 14 – детские, 10 – взрослые и две – смешанного типа, расположенные в Капотне и Некрасовке. Большая часть обновленных медучреждений относится к Восточному административному округу. Всего к настоящему моменту в столице провели капитальный ремонт по новому московскому стандарту в 58 зданиях.
"Во всех отремонтированных поликлиниках полностью заменили инженерные системы, изменили расположение кабинетов, создали удобную систему навигации, отремонтировали фасады, выполнили современную внутреннюю отделку в светлых тонах с использованием экологичных материалов. Обновленные здания оборудовали современной медицинской техникой", – отметили в департаменте.
Ранее руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что все поликлиники Москвы проектируются по новому столичному стандарту с кафе, игровыми зонами и информационными центрами. Во всех поликлиниках на первых этажах будут располагаться кафе, а в детских медучреждениях – игровые зоны с мягким покрытием, где дети смогут ожидать приема врача.
По словам Загрутдинова, вместо регистратур в поликлиниках появились информационные центры. Вместе с тем в медучреждениях организована понятная навигация.
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