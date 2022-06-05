Собянин рассказал о ходе капремонта больниц Москвы

13:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин рассказал о ходе реализации программы капитального ремонта столичных больниц.
"Продолжаем капремонт крупных московских больниц. Задача – создать современные многопрофильные стационары. Один из крупнейших проектов – модернизация Боткинской больницы. Уже отремонтированы восемь зданий", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Собянин уточнил, что специалисты завершили капитальный ремонт в Центре амбулаторной онкопомощи, Межокружном нефрологическом центре, хирургическом корпусе, гематологическом корпусе, а также в корпусе для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.
"Идет капремонт еще двух корпусов. В одном из них будет Московский городской урологический центр, в другом – историческом – отделение хирургии", – рассказал Собянин.
По его словам, столичные власти в 2022 году всего планируют отремонтировать 11 зданий, в том числе педиатрический корпус Морозовской детской больницы и корпус больницы имени Вересаева, где расположатся терапевтические и хирургические отделения.
Ранее сообщалось, что в Москве в текущем году построят 16 новых поликлиник. По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, в городе строительство медицинских объектов идет по плану. В настоящее время в работе находится 31 стройка общей площадью более 500 тысяч квадратных метров.
В Москве завершился капитальный ремонт корпуса № 6 Боткинской больницы
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