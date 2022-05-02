В Москве завершился капремонт корпуса №6 Боткинской больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве завершился капитальный ремонт корпуса № 6 Боткинской больницы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"В настоящее время в здании проводятся комплексные испытания инженерных систем и оборудования, в том числе вентиляции, кондиционирования, оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения. После их завершения начнется подготовка медучреждения к открытию и приему пациентов", – рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что кирпичное здание реконструированного корпуса было построено в 1911 году. Общая площадь объекта составляет 977 квадратных метров. Часть конструкций здания пришла в неудовлетворительное состояние. Требовалась замена инженерных систем.
Бирюков подчеркнул, что в корпусе выполнили реставрационные работы на фасаде и кровле. Также специалисты восстановили межэтажную внутреннюю лестницу.
"В здании провели работы по устройству систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, установке охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом", – добавил глава комплекса городского хозяйства столицы.
Он отметил, что в общей сложности в помещениях корпуса установили 76 новых окон. Их выполнили в исторической конфигурации: рамы и переплеты изготовили из дуба.
Кроме того, в подвале здания, а также на 1 этаже в ходе капремонта были восстановлены исторические полукруглые лучковые своды. Их законсервировали для сохранности и закрыли подвесным потолком.
Ранее специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту корпуса № 9. Сообщалось, что четырехэтажный кирпичный корпус, построенный в 1911 году, находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в замене инженерных систем. Он является объектом культурного наследия. В связи с этим в здании также проведут реставрационные работы.
"Это наш город": в Москве начали капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы
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