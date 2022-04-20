В Москве приступили к капитальному ремонту корпуса № 9 Боткинской больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту корпуса № 9 городской клинической больницы имени С. П. Боткина. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что четырехэтажный кирпичный корпус, построенный в 1911 году, находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в замене инженерных систем.

"Этот корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и реставрационные работы", – отметил Бирюков.

В частности, фасад здания расчистят от грязи. Рабочие выполнят расшивку швов и гидрофобизацию, а также сделают монолитный железобетонный фундамент и новое металлическое покрытие скатной крыши. Системы электро- и водоснабжения, отопление, канализацию, кондиционирование и вентиляцию планируют полностью заменить. Корпус больницы оборудуют отечественными лифтами, оснащенными шрифтом Брайля и звуковым сигналом, оповещающим о прибытии на этаж.

"Планируется установить новые окна, двери и перегородки, выполнить внутренние отделочные работы с использованием современных безопасных материалов", – добавил заммэра.

Отдельное внимание специалисты уделят окнам, которые являются частью исторического облика здания. Размеры и форму окон рассчитывают сохранить. Рамы выполнят из твердых пород дерева.

Кроме того, в подвале корпуса найдены исторические полукруглые лучковые своды. Их называют сводами Монье. В ходе капитального ремонта рабочие выполнят их консервацию, чтобы обеспечить сохранность, и закроют подвесным потолком.

Бирюков напомнил, что модернизация Боткинской больницы является одним из наиболее крупных проектов создания многопрофильного стационара, который реализует правительство Москвы. Всего планируют отремонтировать 13 корпусов лечебного учреждения. Их оснастят современным оборудованием. В настоящий момент работы завершены в восьми зданиях больницы.

Ранее в городской клинической больнице имени Боткина начал работу межокружной нефрологический центр. Вся нефрологическая служба разместилась в одном корпусе больницы. Отделение оснастили 36 аппаратами "искусственная почка" последнего поколения и другим современным оборудованием.