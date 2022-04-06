Современный нефрологический центр открыли в Боткинской больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В городской клинической больнице имени Боткина начал работу межокружной нефрологический центр. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что вся нефрологическая служба находится в одном корпусе больницы. Более того, корпус оснащен 36 аппаратами "искусственная почка" последнего поколения и другим современным оборудованием.
"С появлением центра мы улучшим логистику, скорость и качество лечения. Кроме того, сможем проводить больше специализированных процедур и увеличим пропускную способность нефрологической службы", – добавила Ракова.
По ее словам, в Боткинской больнице до конца года планируется открыть после капитального ремонта паллиативный корпус. Кроме того, продолжается строительство скоропомощного стационарного комплекса.
Ранее сообщалось, что более 38 тысяч единиц медицинской техники, а также около 120 тысяч единиц различного оборудования и изделий закупили за время пандемии в Москве в рамках борьбы с коронавирусом.
"Например, мы закупили более 3 тысяч единиц различного реанимационного оборудования, включая аппараты ИВЛ, специальные мониторы для отслеживания состояния пациентов и другую технику. Это оборудование сыграло важную роль во время пандемии и продолжит работу в столичных больницах. Мы также оснастили новейшим оборудованием нашу лабораторную сеть, чтобы повысить скорость выявления инфекции и быстрее начать лечение", – подчеркнула Ракова.
Закупленное оборудование использовали для переоснащения столичных медицинских организаций, в том числе в рамках реализации городских проектов. В соответствии с требованиями нового московского стандарта городские поликлиники оснащаются современным диагностическим оборудованием.
Новая поликлиника открылась в ТиНАО
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