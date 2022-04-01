Два паллиативных корпуса откроют в столице после капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в 2022 году начал работу новый корпус Центра паллиативной помощи для сестринского ухода "Люблино", а до конца года планируется завершить капремонт и открыть еще два подобных корпуса, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в новом корпусе помощь могут получать больные, которым не нужна круглосуточная помощь врача, но требуется квалифицированный сестринский уход.

"До конца этого года мы планируем открыть после капитального ремонта еще два таких учреждения. В них мы создадим обстановку, максимально приближенную к домашним условиям", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Два новых корпуса Центра паллиативной помощи для сестринского ухода, которые рассчитаны почти на 200 коек, откроются после завершения капитального ремонта на улице Академика Миллионщикова, 1, строении 2 (корпус Центра паллиативной помощи "Коломенское") и в Щипковском переулке, 19, строениях 1 и 2 (корпуса Центра паллиативной помощи "Даниловский").

В декабре 2021 года Сергей Собянин открыл новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи на улице Двинцев. По словам мэра, обстановку нового корпуса старались максимально приблизить к домашним условиям. Это позволит пациентам чувствовать себя в стенах медучреждения более комфортно.

Часть палат нового корпуса Центра предназначена для пациентов, испытывающих трудности с дыханием. Такие помещения оснащены системой подачи кислорода и ИВЛ. Кроме того, в обновленном корпусе установлены инновационные ванны с гидромассажем, функцией наклона и удобной поднимающейся боковой дверью. Пользоваться ваннами пациенты могут самостоятельно.

