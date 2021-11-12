Столичные хосписы подключили к ЕМИАС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все учреждения паллиативной помощи Депздрава столицы подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе столичного комплекса социального развития рассказали, что для создания единого цифрового контура здравоохранения к ЕМИАС в городе подключаются все учреждения, оказывающие медпомощь.

"Теперь все хосписы столицы подключены к ЕМИАС, там будет обеспечена преемственность лечения, а также удобство хранения и передачи информации. Единая цифровая платформа дает врачам возможность больше времени уделять пациентам, что особенно важно в учреждениях паллиативного профиля", – говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что теперь пациентам хосписов и законным представителям несовершеннолетних пациентов стал доступен выписной эпикриз в электронных медкартах на mos.ru и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Ранее Сергей Собянин во время визита в филиал Московского многопрофильного центра паллиативной помощи рассказал, что власти столицы продолжают развивать паллиативную помощь.

По его словам, в столице оказывают патронажную помощь на дому, которую на сегодняшний день одномоментно получают около 17 тысяч человек. Развернут коечный, стационарный фонд. Он отметил, что развивать в городе амбулаторную помощь власти планируют и в дальнейшем.