Столичные хосписы подключили к ЕМИАС

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Все учреждения паллиативной помощи Депздрава столицы подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В пресс-службе столичного комплекса социального развития рассказали, что для создания единого цифрового контура здравоохранения к ЕМИАС в городе подключаются все учреждения, оказывающие медпомощь.
"Теперь все хосписы столицы подключены к ЕМИАС, там будет обеспечена преемственность лечения, а также удобство хранения и передачи информации. Единая цифровая платформа дает врачам возможность больше времени уделять пациентам, что особенно важно в учреждениях паллиативного профиля", – говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что теперь пациентам хосписов и законным представителям несовершеннолетних пациентов стал доступен выписной эпикриз в электронных медкартах на mos.ru и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Ранее Сергей Собянин во время визита в филиал Московского многопрофильного центра паллиативной помощи рассказал, что власти столицы продолжают развивать паллиативную помощь.
По его словам, в столице оказывают патронажную помощь на дому, которую на сегодняшний день одномоментно получают около 17 тысяч человек. Развернут коечный, стационарный фонд. Он отметил, что развивать в городе амбулаторную помощь власти планируют и в дальнейшем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: