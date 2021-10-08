Собянин рассказал о развитии паллиативной помощи в столице

15:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Власти столицы продолжают развивать паллиативную помощь. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, во время визита в филиал Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.
Градоначальник оценил ход капитального ремонта медучреждения, отметив, что увеличение коечного фонда сделает помощь более доступной для граждан.
"Сделали патронажную помощь на дому, которой сегодня одномоментно обслуживаются около 17 тысяч человек. Развернутый коечный, стационарный фонд. Около тысячи коек сегодня работает на паллиатив, и вот большая программа создания новых сестринских корпусов. Это еще около 500 коек. По сути дела, в 1,5 раза паллиативная стационарная помощь в Москве увеличится", – заявил Собянин.
Он отметил, что развивать в городе амбулаторную помощь власти планируют и в дальнейшем.
"Это очень важно. Потому что большинство таких тяжелобольных людей находятся дома под присмотром родственников, что в принципе правильно, но для этого нужно, конечно, оказывать им и врачебную, медицинскую помощь, – подчеркнул мэр. – Тяжелая, сложная, но очень нужная помощь. Я благодарен всем, кто посвятил свою жизнь этой профессии, этому направлению. Надеюсь, что в сотрудничестве и с общественными организациями, благотворительными фондами, усилиями города эта ситуация будет значительно улучшаться".
Руководитель Центра паллиативной помощи Анна Федермессер отметила, что это не единственное здание, находящееся на капитальном ремонте, однако оно будет сдано в эксплуатацию первым.
"У москвичей больше не будет необходимости думать, где лучше, где хуже и где близкому родственнику будет более комфортно. Везде будет одинаково. Для меня особенно важно, что мы абсолютно вышли на европейский уровень", – сказала Федермессер.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы отмечают, что на данный момент завершена чистовая отделка здания. Специалисты ведут монтаж инженерных и медицинских систем, а также занимаются благоустройством прилегающей территории. Общая готовность объекта составляет 95%.
Отмечается, что для оснащения дома сестринского ухода "Люблино" закупят более 5 тысяч единиц современной медицинской техники и других изделий. Например, современные аппараты УЗИ, ЭКГ и передвижной рентген-аппарат. Они позволят проводить необходимую диагностику не только в отделении, но и непосредственно у койки пациента.
Учреждение будет рассчитано на 86 коек. В доме сестринского ухода будут работать 210 человек. Комфортные палаты будут рассчитаны на одного – трех человек и оборудованы отдельным санузлом, телевизором, холодильником и необходимой мебелью. Также в распоряжении пациентов будут специальные комнаты для общения с родственниками.
Первых пациентов дом сестринского ухода "Люблино" планирует принять в декабре 2021 года.
Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому дети и подростки, нуждающиеся в паллиативной помощи, смогут пользоваться услугами социального такси бесплатно. На реализацию инициативы выделено 156,9 миллиона рублей.
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