Академик Румянцев: повышение финансирования медицины – вложение в человеческий капитал

Фото: Ольга Крылова

Удвоение расходов на систему здравоохранения может стать реальной инвестицией в человеческий капитал, заявил академик РАН, президент Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев в ходе круглого стола "Увеличение финансирования здравоохранения в два раза – необходимое условие сбережения российского народа", который прошел в Штабе общественной поддержки "Единой России".

"Расчеты показывают, что на каждый дополнительный 1 рубль в финансирование здравоохранения государство получает дополнительный доход в ВВП страны в размере 7 рублей за счет снижения смертности и инвалидности трудоспособного населения", – сказал Румянцев.

Он также считает, что повышение финансирования российской медицины поспособствует оживлению экономики страны, развитию медицинской и фармацевтической промышленности, поддержке социальной стабильности общества.

Такого же мнения придерживается ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) в России Гузель Улумбекова. По ее словам, сохранение финансирования медицины на обычном уровне приведет к ежегодной убыли населения страны в 500 тысяч человек.

"Ожидаемой продолжительности жизни 78 лет в 2030 году, снижения смертности и увеличения рождаемости – задач, которые перед нами поставил президент Владимир Путин, мы можем достичь, только если будем ежегодно добавлять не менее 500 миллиардов рублей к финансированию здравоохранения", – подчеркнула Улумбекова.

Она также отметила, что в первую очередь дополнительные средства необходимо направить на повышение зарплат врачей и устранение неравенства оплаты труда у медицинский работников. Кроме того, нужно финансировать лекарственное обеспечение граждан и дополнительные специальные программы – паллиативной помощи, развития геронтологической службы, программы реабилитации.

Сегодня в России существует несколько способов дополнительного финансирования здравоохранения. Например, около 500 миллиардов рублей можно получить за счет отмены льгот, предоставляемых работодателям по оплате взносов в ФФОМС, считает доктор экономических наук, директор АО "Мосэкспертиза" Владимир Гришин.

"Сегодня фактически до 50 процентов расходов на медицину граждане оплачивают из собственного кармана, тогда как в советское время этот показатель составлял чуть более 10 процентов. Необходимо отказаться от привязки взносов к фонду оплаты труда (ФОТ). На здравоохранение можно направлять процент от НДС, акцизы от табака и алкоголя. Пришло время принимать решения, изыскивать ресурсы из резервов", – сказал Гришин.

Эту идею поддержал директор Центра проблем организации, финансирования и межтерриториальных отношений в здравоохранении Института региональной экономики и межбюджетных отношений Андрей Рагозин. Он отметил, что такая модель хорошо работает в странах с высокой производительностью труда и небольшим теневым сектором экономики.

"Источником дополнительных средств на медицину может быть особый медицинский НДС, введение налога с продаж, повышенных взносов с владельцев экологически опасных производств, повышенных акцизов на вредящие здоровью товары. Есть множество инструментов, которые можно использовать, чтобы стимулировать работодателя создавать "чистые" рабочие места и возмещать затраты на лечение профессиональных заболеваний", – уточнил Рагозин.

Участники круглого стола пришли к выводу, что только тщательный и многоуровневый анализ источников пополнения бюджета здравоохранения позволит повысить эффективность российской медицины без ущерба для других статей государственных расходов.

Ранее академик Александр Румянцев заявлял, что работа кадрового центра департамента здравоохранения Москвы делает допуск к врачебной профессии независимым от образовательной системы.

