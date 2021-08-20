Единый стандарт московских поликлиник сделает доступнее медуслуги для горожан – Румянцев

Фото: из личного архива А. Румянцева
Единый стандарт московских поликлиник улучшит качество и доступность предоставляемых медицинских услуг, считает академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев.
"Многое современное оборудование, которое сегодня используется для диагностики и профилактики различных заболеваний, не может быть размещено в старых зданиях поликлиник. Реконструкция позволит установить аппараты лучевой диагностики, а также специальные лабораторные установки для скрининга. Это, несомненно, повысит доступ к высокотехнологичной медицинской помощи в городе", – заявил Румянцев.
Академик РАН убежден, что меры, принимаемые правительством Москвы для реконструкции поликлиник, способствуют практической реализации нового амбулаторного стандарта.
Румянцев отметил капитальный ремонт зданий Центра паллиативной помощи и открытие отделений сестринского ухода для пациентов, которым необходимо круглосуточное наблюдение. По мнению академика РАН, данные шаги обеспечат достойный комфорт и заботу пожилым людям с такими болезнями, как старческая деменция и болезнь Альцгеймера, сняв часть нагрузки с близких пациентов.
Ранее Сергей Собянин увеличил финансирование программы реконструкции поликлиник. По словам мэра, дополнительно на эти цели выделят порядка 7,5 миллиарда рублей. Реконструируют не только поликлиники: за счет выделенных средств также произведут капремонт стационара на улице Двинцев и четырех зданий Центра паллиативной помощи.
В Москве благоустроили прилегающие территории вокруг 23 обновленных поликлиник
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