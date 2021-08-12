15:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин увеличил финансирование программы реконструкции поликлиник. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Ведем в Москве масштабную программу реконструкции городских поликлиник, создаем, по сути, новый стандарт амбулаторной службы. На замену морально и физически устаревшим зданиям москвичи получают современные поликлиники с новым оборудованием и совершенно другим уровнем комфорта", – сказал мэр.
Собянин отметил, что 23 здания уже готовы, еще более 50 находятся на реконструкции. Мэр рассказал о решении выделить дополнительно порядка 7,5 миллиарда рублей на реконструкцию поликлиник и капремонт стационара на улице Двинцев и еще четырех зданий Центра паллиативной помощи.
По его словам, в них разместятся первые в Москве отделения сестринского ухода для пациентов, которым нужно круглосуточное наблюдение, с такими болезнями как старческая деменция и болезнь Альцгеймера.
"Паллиативная помощь – сложный и очень важный вид медицинской помощи, он требует особого внимания и заботы к пациентам. В последние годы мы многое сделали в этом направлении и продолжаем эту работу – создаем единую систему оказания помощи в стационарах и на дому", – добавил мэр.
Собянин отметил, что обновленные филиалы центра оснастят по стандарту паллиативной службы. Для пациентов и их родственников создадут максимально комфортные условия с высоким качеством ухода и лечения. Завершить работы планируем до конца этого года.
До конца 2023 года столичные власти планируют приобрести для медицинских организаций Москвы около шести тысяч единиц нового оборудования. В частности, речь идет о компьютерных и магнитно-резонансных томографах, ангиографах, маммографах, аппаратах для рентген- и ультразвуковой диагностики.
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