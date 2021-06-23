Около 6 тысяч единиц медоборудования получат больницы и поликлиники Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около шести тысяч единиц нового оборудования планируется приобрести для столичных медицинских организаций до конца 2023 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет о компьютерных и магнитно-резонансных томографах, ангиографах, маммографах, аппаратах для рентген- и ультразвуковой диагностики и другой техники. Оборудование поставят до конца 2023 года.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, дополнительные возможности для диагностических исследований появились в больницах и поликлиниках благодаря масштабной программе закупок медицинского оборудования.

Оборудование поставляют по уникальной технологии – контрактам жизненного цикла. На сегодняшний день закуплено уже более 5 тысяч единиц техники, более 40% из которых уже поступило в медицинские организации города.

Около 1,3 тысячи единиц новейшей техники получили стационары, свыше 700 единиц – поликлиники. Обновление медицинского оборудования расширяет возможности для диагностики и лечения и является очередным шагом по внедрению единой цифровой платформы столичного здравоохранения.

"Все закупаемое оборудование может быть интегрировано в общее информационное пространство. В результате врачи в режиме онлайн получают доступ к результатам исследований, и снижается риск ошибок", – сказала заммэра.

Значительную часть поставленной техники составляют современные УЗИ-аппараты. Также в больницы и поликлиники поступило более 70 единиц гибкого эндоскопического оборудования, применяемого для диагностических исследований при бронхо-, гастро- и колоноскопии. Медорганизации получили 24 компьютерных томографа, 31 рентгендиагностический аппарат, 3 маммографа и другую технику.

Ракова рассказала, что часть аппаратуры поступила в поликлиники, где завершился капитальный ремонт. В соответствии с требованиями нового московского стандарта обновленные поликлиники получают дополнительное диагностическое оборудование, в том числе экспертного класса. В частности, в поликлиники уже завезли 91 аппарат УЗИ, маммографы, а также установки для рентгендиагностики различных моделей.

Ранее Ракова рассказала, что Москва закупила свыше шести тысяч единиц медицинского оборудования, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медтехники. Она уточнила, что механизм контрактов жизненного цикла позволяет гарантировать бесперебойную работу и обслуживание оборудования поставщиком в течение 7–10 лет по одному договору.

В рамках поставки на 2020–2023 годы столица закупила более 4,6 тысячи единиц сложного высокотехнологичного медоборудования: 41 ангиограф, 132 аппарата для КТ, 101 аппарат для МРТ, 2 926 аппаратов УЗИ, 193 рентгенографических аппарата типа U-дуга, рентгенодиагностические аппараты, маммографы, эндоскопическое оборудование и другую технику.

