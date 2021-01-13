В Москве объединили в единую цифровую сеть диагностические устройства больниц и поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице в единую цифровую сеть объединили 1,3 тысячи цифровых диагностических устройств, среди которых аппараты КТ и МРТ, маммографы, денситометры, рентгенографические комплексы, флюорографы и ангиографы. Теперь они подключены к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС) ЕМИАС. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что Москва занимает одну из ведущих позиций в мире по цифровизации здравоохранения в целом и лучевой диагностики в частности.

"Мы завершили процесс объединения диагностических устройств городских больниц и поликлиник в единую цифровую сеть – теперь 1300 цифровых диагностических устройств подключено к Единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС", – приводятся в сообщении слова вице-мэра.

По ее словам, благодаря этому во время приема врач-клиницист видит заключение рентгенолога в электронной медкарте и при необходимости может сразу же посмотреть изображение – это помогает ему поставить диагноз или назначить дополнительное обследование.

Ранее сообщалось, что в столице постоянно увеличивается количество пациентов, которые записываются к врачам удаленно. Москвичи воспользовались возможностью удаленной записи к врачам почти 300 миллионов раз с 2013 года.

Удаленно можно записаться на прием к терапевту, врачу общей практики, хирургу, офтальмологу и другим врачам. Запись доступна в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", на порталах mos.ru и "ЕМИАС.ИНФО", а также по телефону +7 (495) 539-30-00.

