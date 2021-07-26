Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Кузьминках

14:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала № 1 городской поликлиники № 9 на Есенинском бульваре.
"Поликлиника юбилейная – 20-я в этой программе реконструкции. Ровно 20-ю мы запустили в строй, и еще 50 с лишним находятся в активной фазе ремонта. Всего 130 поликлиник, а дальше будем смотреть – какие еще здания требуют модернизации", – сказал мэр.
По его словам, поликлиника оснащена лучшим и новейшим оборудованием. Собянин также выразил благодарность врачам за их помощь в борьбе с коронавирусом.
Поликлиника находится в четырехэтажном здании, построенном в 1964 году. Комплексная реконструкция помещений началась в июле 2020 года. На время проведения работ пациентов временно перевели в ближайший филиал № 2 ГП № 9 на улице Федора Полетаева.
В ходе работ здание практически полностью перестроили: сделали новый фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки. Также выполнена отделка помещений. При этом мощность учреждения сохранили – 491 посещение в смену.
Ремонт проводился в соответствии с новым московским стандартом поликлиник: рассадка врачей по кабинетам организована таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей, работает аптечный пункт, оборудованы зоны комфортного ожидания. Новая навигация позволяет пациентам без труда находить нужный кабинет, для врачей и медицинских сестер оборудованы комнаты отдыха.
В поликлинике установили около двух тысяч единиц современного медицинского оборудования, мебели и расходных материалов. Кроме того, выполнено благоустройство и озеленение прилегающей территории.
Ранее сообщалось, что в Москве после реконструкции открылись еще 4 поликлиники. Они расположены в Останкинском районе, Восточном Бирюлеве, Кунцеве и Западном Дегунине.
Собянин рассказал о ходе реализации программы реконструкции поликлиник
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