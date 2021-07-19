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Депутат Государственной думы РФ от Люблинского округа Петр Толстой проверил качество ремонта филиала детской городской поликлиники в Люблине. Парламентарий попросил подрядчиков завершить все работы до 20 декабря текущего года.

"Когда обновленная поликлиника откроется, здесь значительно повысится качество медицинского обслуживания. Конечно, местным жителям не очень нравится, что из-за ремонта им приходится временно ездить в другую поликлинику. Но осталось совсем чуть-чуть потерпеть, и это окупится", – подчеркнул парламентарий.

Толстой рассказал, что поликлинику ремонтируют по новому московскому стандарту. В частности, предусмотрено разделение рабочих зон медиков. На первом этаже будут принимать справки, а также можно будет сдать анализы. На втором этаже будет педиатрическое отделение, а на третьем – кабинеты узких специалистов. Четвертый этаж передадут под административные помещения.

"Оборудование будет все то же, но только на качественно новом уровне. Мы получим современные цифровой рентген-аппарат, УЗИ-аппараты экспертного класса, аппараты функциональной диагностики и ЭКГ", – рассказала главный врач поликлиники Ирина Ключникова.

Ранее Толстой проинспектировал работы по демонтажу старых систем наружного теплоснабжения на Волгоградском проспекте в Кузьминках. Работы на участке, которые стартовали несколько недель назад, также осмотрели районные активисты.

На данный момент уже ведется демонтаж труб. По графику работы планируется завершить до ноября, однако строители могут успеть до Дня города.