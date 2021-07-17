Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин обсудил с кандидатами в Госдуму от "Единой России" стратегию развития Москвы. Встреча состоялась в Штабе общественной поддержки Московского городского регионального отделения партии.

По словам Собянина, в столичных поликлиниках начали вводить новый стандарт, чтобы улучшить качество оказываемых услуг.

"Поэтому принято решение о комплексной модернизации первичного звена, создании на базе морально устаревших корпусов, старых зданий по новому стандарту суперсовременных поликлиник", – сказал Собянин.

По его мнению, такие же изменения ожидают и школы. Он отметил, что в развитии города важен системный подход.

"Когда мы готовили вот эти материалы, мы попытались изложить в системном виде, как в каждой отрасли происходят изменения и какие, не просто количество чего-то построенного, а как вообще система развивается, к каким результатам она приходит", – пояснил Собянин.

В свою очередь, кандидаты в нижнюю палату парламента от "Единой России" предложили свои идеи по повышению доступности инфраструктуры для жителей домов, построенных по программе реновации, созданию новых мест досуга и отдыха, развитию здравоохранения и транспортной инфраструктуры.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратил особое внимание на меры поддержки семей.

"Я считаю, что в России многодетная семья не должна быть бедной, и с рождением каждого ребенка она должна богатеть, а не беднеть", – сказал он.

Главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, рассказывая о работе столичной системы здравоохранения, напомнила, что Москва первой создала стандарт быстрого переоснащения клиник под лечение COVID-19.

Лысенко предложила обсудить реабилитацию пациентов, переболевших COVID-19, отметив, что этот вопрос "выходит на передний план".

17 июля Собянин дал старт избирательной кампании партии. По его словам, в период пандемии ни одна программа не была остановлена. Собянин подчеркнул, что столица настолько быстро развивается, что через пять лет ее будет не узнать.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.

Роспотребнадзор подготовил рекомендации к проведению выборов, они предусматривают вакцинацию всех членов избиркомов, наблюдателей и лиц, которые будут присутствовать на участках в течение продолжительного времени, рассказала руководитель службы Анна Попова.

Она отметила, что разработанные рекомендации были согласованы с Центральной избирательной комиссией и подписаны Памфиловой.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что соблюдение данной рекомендации чрезвычайно важно, поскольку эти люди целый день будут контактировать с избирателями.