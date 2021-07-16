Роспотребнадзор разработал рекомендации к проведению выборов

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Роспотребнадзор подготовил рекомендации к проведению выборов, они предусматривают вакцинацию всех членов избиркомов, наблюдателей и лиц, которые будут присутствовать на участках в течение продолжительного времени, рассказала руководитель ведомства Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что разработанные рекомендации были согласованы с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и подписаны ее председателем Эллой Памфиловой.

"Новым в этих рекомендациях является рекомендация вакцинировать всех, кто будет на избирательном участке находиться в течение рабочего дня или в течение продолжительного периода в течение рабочего дня", – заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что соблюдение данной рекомендации чрезвычайно важно, поскольку эти люди целый день будут контактировать с избирателями. Их защита является приоритетной целью, добавила Попова.

"Сегодня, в отличие от прошлого года, такой инструмент защиты у нас есть, у нас есть вакцина. И поэтому наша настоятельная рекомендация для всех, кто будет находиться на избирательных участках, еще раз хочу акцентировать внимание, и членов избирательных комиссий, и наблюдателей, она должна быть 100%. Мы очень этого просим", – сказала Попова.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Данное решение учитывает мнение общества и рекомендации Роспотребнадзора.

