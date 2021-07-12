В РФ разработали критерии для проведения массовых мероприятий в регионах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор разработал критерии возможности проведения массовых мероприятий в зависимости от темпов распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В частности, для проведения мероприятий с количеством участников от 1 до 3 тысяч человек темп прироста COVID-19 должен соответствовать следующим показателям: Rt (коэффициент распространения инфекции) – менее или равен 0,8, Тпр (темп прироста) – не более 5,0%, ОТ (охват ПЦР-тестированием) – не менее 200 на 100 тысяч населения.
"Высшим должностным лицам субъектов РФ принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом предложений главных государственных санитарных врачей субъектов, подготовленных на основании показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней", – говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой.
При этом уточняется, что мероприятия в учреждениях культуры и образования не подпадают под действие нового постановления.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение об усилении ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. При этом проведение мероприятий политического характера, в соответствии с Федеральным законом "О выборах", допустимо, но только при аудитории не более 100 человек.
Кроме того, в регионе вводится запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями. Исключение составляет стадион "Ростов-Арена", но максимальная вместимость не должна превышать 50%.
До этого сообщалось, что масштабные ограничения из-за коронавируса ввели в Забайкальском крае. Новые противоэпидемические меры будут действительны по 6 августа.
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