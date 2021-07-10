Массовые мероприятия запретили в Ростовской области

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение об усилении ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс".
"С 12 июля в Ростовской области приостановлено проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера в общественных местах", – указано в постановлении.
При этом проведение мероприятий политического характера, в соответствии с Федеральным законом "О выборах", допустимо, но только при аудитории не более 100 человек.
Кроме того, в регионе вводится запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями. Исключение составляет стадион "Ростов-Арена", но максимальная вместимость должна не превышать 50%.
Помимо ограничений развлекательной сферы, в Ростовской области также вводится рекомендация об удаленной работе для сотрудников в возрасте 65 лет и старше. В совокупности в таком формате должны работать не менее 30% работников.
Накануне сообщалось, что масштабные ограничения из-за коронавируса ввели в Забайкальском крае. Новые противоэпидемические меры будут действительны по 6 августа.
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