Мощности центров вакцинации в Москве рассчитаны на 150 тыс человек в сутки – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мощности столичных пунктов вакцинации рассчитаны на 150–160 тысяч человек в сутки. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Уже несколько дней объем вакцинации достигает 110 тысяч человек в сутки, причем мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Поэтому мощности всех центров вакцинации рассчитаны на 150–160 тысяч человек в сутки", – отметил мэр.

По его словам, власти города были готовы к тому, что вакцинация первым и вторым компонентом сойдется в пике. Градоначальник добавил, что в столице заранее подготовились к тому, что системе нужно будет выдержать эту нагрузку.

Также Собянин не исключил введения локдауна при невыполнении общепитом, организациями торговли и услуг вакцинации 60% сотрудников.

Ранее мэр сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. При этом прогнозировать дальнейший спад заболеваемости в столице он не взялся, поскольку госпитализированных много. Собянин подчеркнул, что это вызывает тревогу.

Он призвал продолжать активную вакцинацию в столице, а также придерживаться тех правил, которые выработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора.

