Мощности центров вакцинации в Москве рассчитаны на 150 тыс человек в сутки – Собянин

21:10
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Мощности столичных пунктов вакцинации рассчитаны на 150–160 тысяч человек в сутки. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Уже несколько дней объем вакцинации достигает 110 тысяч человек в сутки, причем мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Поэтому мощности всех центров вакцинации рассчитаны на 150–160 тысяч человек в сутки", – отметил мэр.
По его словам, власти города были готовы к тому, что вакцинация первым и вторым компонентом сойдется в пике. Градоначальник добавил, что в столице заранее подготовились к тому, что системе нужно будет выдержать эту нагрузку.
Также Собянин не исключил введения локдауна при невыполнении общепитом, организациями торговли и услуг вакцинации 60% сотрудников.
Ранее мэр сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. При этом прогнозировать дальнейший спад заболеваемости в столице он не взялся, поскольку госпитализированных много. Собянин подчеркнул, что это вызывает тревогу.
Он призвал продолжать активную вакцинацию в столице, а также придерживаться тех правил, которые выработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора.
Москва преодолела отметку в 105 тыс вакцинированных человек в сутки – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: