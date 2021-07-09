В Москве ежедневно госпитализируют около 1,7 тыс тяжелых больных COVID-19 – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве ежедневно госпитализируют около 1,7 тысячи тяжелых и очень тяжелых больных с коронавирусом. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Несмотря на общее снижение выявленных вновь заболевших, количество госпитализированных находится примерно на одном и том же уровне – около 1 700 человек в сутки", – объявил Собянин.

По словам мэра, зачастую эти тяжелые больные затем попадают в реанимацию или же их подключают к системе искусственной вентиляции легких.

Накануне мэр заявил, что ситуация с коронавирусом в столице постепенно улучшается, поэтому пока не идет речи о новых антиковидных ограничениях. Вместе с тем Собянин попросил горожан ответственно относиться к соблюдению уже действующих правил и вакцинации.

За последние сутки в России подтвердили 25 766 новых случаев коронавируса. Из них на Москву пришлись 6 643 случая.