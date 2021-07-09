Роскомнадзор заблокировал или удалил 399 сайтов с фейковыми сертификатами вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзор в 2021 году заблокировал или удалил уже 399 ресурсов с мошенническими предложениями в связи с вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Всего в 2021 году на основании требований Генпрокуратуры России и судебных решений Роскомнадзор заблокировал или удалил 399 интернет-страниц, содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19 и фейковые QR-коды для посещения общественных мест", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Накануне сообщалось, что в Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода. Оно будет расследоваться по части 1 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Кроме того, еще 55 уголовных дел полиция инициировала по фактам подделки сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов на коронавирус. Большая часть правонарушений – подлог самого сертификата о прохождении прививочной процедуры.