Московская полиция задержала женщину, перевозившую поддельные сертификаты о вакцинации

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В Москве полицейские задержали женщину, которая перевозила поддельные сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД России по Москве задержали женщину-курьера, которая передала заказчику поддельный сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Фальшивый документ был приобретен по объявлению в интернете за 3,8 тысячи рублей. Задержанная работает в одной из компаний по доставке товаров. По ее словам, к ним ежедневно привозили запечатанные конверты со справками, которые затем отправлялись клиентам", – рассказала Волк.

Кроме того, представитель МВД добавила, что в офисе организации провели обыск, в ходе которого обнаружили 20 конвертов с поддельными сертификатами.

Полицией было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления подробностей подделки документов, их продажи и использования.

Ранее в Москве в течение минувшей недели возбудили 14 уголовных дел о подделке ПЦР-тестов на коронавирус и сертификатов о вакцинации. Всего с начала 2021 года московской полицией уже возбуждено 49 уголовных дел.

