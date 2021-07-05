В Москве задержан изготовитель поддельного сертификата о вакцинации

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Столичные полицейские задержали мужчину, который продавал фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса за 4,1 тысячи рублей за штуку. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Полицейские УВД по ВАО в рамках оперативного эксперимента приобрели именной сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции с печатями городской поликлиники", – говорится в сообщении.

Правоохранители договорились о сделке и встретились с мужчиной у станции метро "Партизанская". Он передал им конверт со справкой, отметив, что занимается исключительно доставкой, получая 450 рублей за заказ.

"Исследованием установлено, что документ является поддельным. Его стоимость злоумышленники оценили в 4 100 рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили организатора противоправного деяния – 30-летнего жителя столицы, который впоследствии был задержан на улице Сайкина", – уточняется в материале.

В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее столичные правоохранители зафиксировали еще один факт продажи поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 и справки о наличии антител. В результате специалисты задержали 33-летнего ранее судимого жителя столицы на Измайловском шоссе.

По данным МВД, столичная полиция с начала 2021 года возбудила 44 уголовных дела о подделке сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. За подделку данных документов злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.