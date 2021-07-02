В Москве выявлен еще один факт продажи поддельных сертификатов вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные правоохранители зафиксировали еще один факт продажи поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 и справки о наличии антител. Об этом говорится на сайте "МВД медиа".

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проверочной закупки посредством одного из мессенджеров приобрели сертификат о вакцинации против COVID-19, якобы выданный одной из городских поликлиник, а также справку о прохождении лабораторного исследования на антитела к коронавирусу, оформленную в популярном центре клинической диагностики Москвы", – говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что оба документа поддельные. Правоохранители задержали 33-летнего ранее судимого жителя столицы на Измайловском шоссе.

Накануне стало известно, что столичная полиция с начала 2021 года возбудила 44 уголовных дела о подделке сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. За подделку данных документов злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что подделка сертификатов о вакцинации от COVID-19 является опасным мошенничеством, так как касается здоровья людей.

Он уточнил, что уже обсуждал с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым существующую проблему, а также отметил, что сотрудники правоохранительных органов выявляют злоумышленников и привлекают их к ответственности.