В Москве выявили 15 организаций и людей, выдававших фальшивые QR-коды

17:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
За последние две недели в столице выявили 15 организаций и людей, которые выдавали фальшивые COVID-сертификаты и QR-коды. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет РИА Новости.
Он отметил, что организаторов подобных компаний ждет уголовная ответственность.
По словам юриста Алексея Гавришева, до 10 лет тюрьмы грозит тем, кто занимается подделкой сертификатов о пройденной вакцинации от COVID-19. Он отметил, что введение QR-кодов и пропусков для граждан породило крупный нелегальный рынок подделки и сбыта такого плана пропусков.
Ранее Владимир Путин высказался о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса. По его словам, это является опасным мошенничеством, так как касается здоровья людей.
С понедельника, 28 июня, заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.
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