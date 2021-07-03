В Москве задержали курьера, доставившего поддельный сертификат о вакцинации

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Курьер, который доставлял поддельный сертификат о вакцинации против коронавируса, задержан в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Мужчину задержали на Каширском шоссе.

"Задержанный является курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров. В ходе выяснения обстоятельств противоправного деяния оперативники установили 29-летнего молодого человека, который непосредственно изготовил и сбыл поддельную справку, передав ее сотруднику курьерской службы", – отметили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Специалисты продолжают выяснять обстоятельства противоправной деятельности, а также работают над тем, чтобы установить возможных соучастников. Максимальное наказание по данной статье представляет собой лишение свободы сроком до 2 лет.

Ранее столичные правоохранители зафиксировали еще один факт продажи поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 и справки о наличии антител. В результате специалисты задержали 33-летнего ранее судимого жителя столицы на Измайловском шоссе.

