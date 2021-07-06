В Москве за неделю возбудили 14 уголовных дел из-за поддельных документов по COVID-19

18:19
В Москве за неделю возбудили 14 уголовных дел из-за поддельных документов по коронавирусу
В Москве в течение минувшей недели возбудили 14 уголовных дел о подделке ПЦР-тестов на коронавирус и сертификатов о вакцинации. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.
"Всего с начала 2021 года московской полицией уже возбуждено 49 уголовных дел", – говорится в сообщении.
Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что подделка сертификатов о вакцинации от COVID-19 является опасным мошенничеством, так как касается здоровья людей.
Он уточнил, что уже обсуждал с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым существующую проблему, а также отметил, что сотрудники правоохранительных органов выявляют злоумышленников и привлекают их к ответственности.
За подделку сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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