В Москве мужчину оштрафовали на 20 тыс руб за подделку ПЦР-теста

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Столичный суд оштрафовал мужчину, продавшего поддельную справку с отрицательным ПЦР-тестом. Информация об этом появилась на сайте МВД РФ.

"Судья Никулинского районного суда города Москвы назначил мужчине, подделавшему медицинскую справку, судебный штраф в размере 20 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Осужденный в марте 2021 года продал гражданину фиктивную справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. В результате покупатель получил допуск к осуществлению образовательной деятельности.

Печати на документы были поддельными. Дознаватель ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа.

Ранее стало известно, что столичные полицейские задержали мужчину, который продавал фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса за 4,1 тысячи рублей за штуку.

Правоохранители договорились о сделке и встретились с мужчиной у станции метро "Партизанская". Он передал им конверт со справкой, отметив, что занимается исключительно доставкой, получая 450 рублей за заказ.

