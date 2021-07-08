Первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода возбудили в Москве

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Главное управление МВД России сообщило о первом уголовном деле по факту приобретения поддельного QR-кода о вакцинации.

"Нами вчера было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") по факту приобретения несуществующего QR-кода", – заявил начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.

Кроме того, в городе возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов.

Накануне московская полиция задержала женщину, перевозившую поддельные сертификаты о вакцинации. Фальшивые документы заказчик приобрел за 3,8 тысячи рублей. Позднее в офисе злоумышленников провели обыск и нашли 20 конвертов с поддельными сертификатами.