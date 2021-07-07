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Общество

18:43

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Эксперт по этикету объяснила, уместно ли просить сертификат о прививке перед свиданием

Любовь со справкой: можно ли просить сертификат о прививке перед свиданием
общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала Москве 24, стоит ли просить перед свиданием сертификат о вакцинации или справку о наличии антител к коронавирусу.

Ранее опрос "Лаборатории Касперского" показал, что больше четверти россиян не решатся пойти на свидание с человеком, если он не привился от коронавируса и не имеет антител. Исследование среди 18 тысяч пользователей сервисов для онлайн-знакомств провело агентство Sapio в июне этого года.

Вместе с тем стало известно, что в 2021 году 45% пользователей сервисов для знакомств продолжают общение только в Сети, хотя до 2020 года этот показатель был ниже почти в два раза (24%).

"С позиции этикета это абсолютно неуместно. Но уточнить, например, о наличии QR-кода можно в ситуации, когда кто-то кого-то приглашает в ресторан. Это делается не потому, что "я вас боюсь", а потому что нужно позаботиться о том, чтобы попасть в конкретный зал: может, на веранде не будет мест или синоптики передавали дождь. Только с этой точки зрения", – сказала Холгова.

Когда мы только познакомились, мы еще не стали очень близкими людьми, спрашивать о том, переболел ли человек, делал ли прививку, нельзя. Это табуированная тема, вопросы здоровья не обсуждаются, не комментируются. Если человек сам хочет рассказать и уверен, что другому интересно поговорить о его здоровье, то пожалуйста.
Альбина Холгова
президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу

Специалист добавила, что если человек панически боится заболеть, то ему в принципе лучше отказаться от свиданий и сидеть дома. "Даже если он нарушил этикет и спросил, есть ли прививка, болел ли человека и ему предоставили все справки, – все равно нет никаких гарантий. Человек мог заболеть еще вчера вечером и пришел на свидание", – пояснила Холгова.

Однако эксперт уверена, что количество людей, которые интересуются друг у друга перед встречей наличием сертификата о вакцинации или же антител к вирусу, будет увеличиваться. Тем более что правила этикета соблюдают не все и не всегда, добавила собеседница Москвы 24.

Люди и сейчас активно спрашивают о том, привились ли, болели ли, если болели, то как. И тут каждый человек должен помнить, что он имеет право не отвечать на такие вопросы. Это уже на усмотрение того, кому поступил этот вопрос.
Альбина Холгова
президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу

Ранее ряд московских рестораторов предложил ввести бессрочную возможность принимать посетителей на летних верандах без QR-кода.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов отметил, что необходимо рассмотреть возможность более лояльного подхода к проверкам кодов у посетителей. По его словам, часто рестораны не имеют возможности обеспечить режим глобальных проверок.

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