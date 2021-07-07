Эксперт по этикету объяснила, уместно ли просить сертификат о прививке перед свиданием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала Москве 24, стоит ли просить перед свиданием сертификат о вакцинации или справку о наличии антител к коронавирусу.
Ранее опрос "Лаборатории Касперского" показал, что больше четверти россиян не решатся пойти на свидание с человеком, если он не привился от коронавируса и не имеет антител. Исследование среди 18 тысяч пользователей сервисов для онлайн-знакомств провело агентство Sapio в июне этого года.
Вместе с тем стало известно, что в 2021 году 45% пользователей сервисов для знакомств продолжают общение только в Сети, хотя до 2020 года этот показатель был ниже почти в два раза (24%).
"С позиции этикета это абсолютно неуместно. Но уточнить, например, о наличии QR-кода можно в ситуации, когда кто-то кого-то приглашает в ресторан. Это делается не потому, что "я вас боюсь", а потому что нужно позаботиться о том, чтобы попасть в конкретный зал: может, на веранде не будет мест или синоптики передавали дождь. Только с этой точки зрения", – сказала Холгова.
Специалист добавила, что если человек панически боится заболеть, то ему в принципе лучше отказаться от свиданий и сидеть дома. "Даже если он нарушил этикет и спросил, есть ли прививка, болел ли человека и ему предоставили все справки, – все равно нет никаких гарантий. Человек мог заболеть еще вчера вечером и пришел на свидание", – пояснила Холгова.
Однако эксперт уверена, что количество людей, которые интересуются друг у друга перед встречей наличием сертификата о вакцинации или же антител к вирусу, будет увеличиваться. Тем более что правила этикета соблюдают не все и не всегда, добавила собеседница Москвы 24.
Ранее ряд московских рестораторов предложил ввести бессрочную возможность принимать посетителей на летних верандах без QR-кода.
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов отметил, что необходимо рассмотреть возможность более лояльного подхода к проверкам кодов у посетителей. По его словам, часто рестораны не имеют возможности обеспечить режим глобальных проверок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: